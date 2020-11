SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il commento di Federico Angiulli, centrocampista della Samb, dopo Sudtirol-Samb 0-0.

Un ottimo punto specialmente per la settimana che abbiamo trascorso: abbiamo cambiato guida tecnica a metà settimana e quindi non era facile. L’avversario voleva fare bene, praticamente esordivano nel nuovo stadio e loro venivano da una sconfitta e volevano fare bene. Questa è stata una bella partita con risultato giusto. Con il mister arrivato da pochi giorni, apprendere tutti i suoi concetti era difficile in così poco tempo, ci ha dato comunque delle chicche che seguiremo. Per questo motivo abbiamo giocato una partita più di carattere che sugli aspetti tattici. Questa è la dimostrazione che la squadra ha sempre seguito i consigli della guida tecnica che prima era Montero e adesso è Zironelli, siamo stati sfortunati prima con qualche risultato

