BOLZANO – Alessandro Malomo commenta il pari fra Sudtirol e Samb: “Secondo me abbiamo fatto una buona partita, di carattere. Non siamo partiti bene ma abbiamo creato tanto. Se c’era una squadra che meritava di vincere eravamo noi, siamo stati sfortunati perchè la palla non è voluta entrare”.

Ancora il difensore: “L’avvio è stato sottotono ma ci siamo ripresi bene e abbiamo creato molto più di loro. In settimana abbiamo lavorato più su di noi che su di loro perché la Samb era maggiormente un’incognita visto il cambio allenatore”.

