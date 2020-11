SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Queste le parole dell’allenatore della Samb Mauro Zironelli dopo lo 0-0 di Bolzano in Sudtirol-Samb.

“Una grande prova agonistica per la Samb. Poche squadre qui faranno punti. Botta in panchina? Una scelta tecnica, ho parlato con il ragazzo, ho fatto solo tre allenamenti e ho deciso così, poi è entrato benissimo in partita. Lopez e Lescano si pestano i piedi? Credo che Lescano dia profondità e si sia anche sacrificato sul loro play maker e lo ha fatto. Piano piano sto conoscendo tutti i ragazzi. Fare punti qui non è facile, abbiamo sfiorato la traversa e loro solo tirato sull’esterno della rete. Abbiamo sempre sporcato i loro palloni, non sono mai andati via facilmente e abbiamo avuto le nostre occasioni. Sono soddisfatto”.

