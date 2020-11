SUDTIROL-SAMB | 8^ GIORNATA SERIEC GIRONE B| 1-11-2020| BOLZANO ORE 15,00

FORMAZIONI:

Suddtirol (4-3-1-2): Poluzzi; El Kaouakibi, Malomo, Vinetot, Fabbri; Tait, Gatto, Karic; Casiraghi (23′ st Turchetta); Magnaghi (23′ st Fink), Rover (39′ st Semprini). A disp: Meneghetti, Pircher, Curto, Gigli, Turchetta, Fink, Davi, Calabrese, Greco, Semprini. Allenatore: Stefano Vecchi

Samb (3-5-2): Nobile; Enrici, D’Ambrosio, Di Pasquale; Scrugli(43′ st Lavilla), Shaka, Angiulli, D’Angelo (15′ st Rocchi), Liporace(43′ st Goicoechea); Maxi Lopez (4′ st Nocciolini), Lescano (15′ st Botta). A disp.: Laborda, Biondi, Occhiato, Nocciolini, Botta, Malotti, Serafino, Rocchi, Masini, Goicoechea, Lavilla, De Ciancio. Allenatore: Mauro Zironelli

Arbitro: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore (Somma/D’Apice). Quarto uomo: Daniele Perenzoni di Rovereto

NOTE:

Marcatori:

Ammoniti: Malomo (ST), Shaka Mawuli (S), Enrici (S), Botta (S)

Espulsi:

Angoli: 5-5

DIRETTA

PRIMO TEMPO

3′ Maxi riesce a penetrare in area e si libera quasi al tiro prima che intervenga Malomo.

5′ Enrici crossa da destra, Lescano tenta il colpo di testa da appena dentro l’area: pallone abbondantemente fuori.

11′ Shaka riceve al limtie dell’area da Scugli, si gira e calcia di sinistro: Poluzzi manda in angolo! Occasione Samb!

15′ Giallo a Malomo che, superato da Maxi Lopez si stende a terra e tocca il pallone con la mano.

16′ Pallone in mezzo di Angiulli sulla punizione che ne segue e Shaka colpisce ancora, stavolta da posizione ravvicinata: palla forte ma alta!

20′ Casiraghi ci prova col destro su punizione, palla che si spegne sul fondo alla sinistra di Nobile.

23′ Giallo anche a Shaka che atterra Rover a centrocampo.

25′ Gatto mette in mezzo, Nobile smanaccia in qualche modo in angolo.

26′ Karic calcia molto forte da fuori, Nobile respinge coi pugni poi sulla ribattuta Rover insacca ma c’è fuorigioco.

32′ Percussione di Fabbri a sinistra, pallone in mezzo respinto dalla difesa della Samb, arriva El Kaoukibi da destra col destro: palla forte ma fuori!

37′ Casiraghi, gran palla in mezzo Per Rover che colpisce di prima: palla alta! Pericolo per la Samb.

44′ Karic mette un gran pallone in mezzo sul secondo palo dove colpisce Tait col destro, palla fuori di poco.

45′ Fine primo tempo. Zero a zero fra Sudtirol e Samb ma rossoblu che, seppur partiti bene, hanno lasciato progressivamente campo agli altoatesini che hanno sfiorato due o tre volte il gol negli ultimi 20′ del primo tempo.

SECONDO TEMPO

1′ Ricomincia la sfida e subito Rover si fa vedere davanti, buona chiusura di Di Pasquale.

4′ Fuori Maxi Lopez e dentro Nocciolini nella Samb.

13′ Shaka passa sulla destra e mette in area un cross teso, non ci arriva nessuno e palla in angolo.

14′ Sul corner Lescano prova il colpo di testa: palla a lato.

15′ Doppio cambio Samb: fuori D’Angelo e dentro Rocchi e fuori Lescano per Botta.

16′ Proprio Botta prova subito il cross per Shaka in buona posizione, salva Malomo in anticipo.

17′ Anche il Sudtirol pericoloso con Karic che mette in mezzo, chiude in angolo D’Ambrosio che anticipa Casiraghi pronto a colpire.

20′ Gran tiro di Angiulli dai 25 metri e Poluzzi vola in angolo!

23′ Intervento duro di Enrici su Turchetta e parapiglia che si accende vicino alle panchine. Giallo a Enrici.

28′ Nocciolini prova il destro a giro: fuori abbondantemente.

37′ Accelera Botta che apre per Scrugli, pallone in mezzo di testa a cercare Nocciolini ma esce facilmente il portiere del Sudtirol.

40′ Turchetta prova il destro sugli sviluppi di un corner: palla sull’esterno della rete.

42′ Botta fa fuori due uomini con un numero e poi cerca dentro l’area Nocciolini che però non ci arriva.

43′ Nella Samb doppio cambio: dentro Lavilla e Goicoechea per Scrugli e Liporace.

45′ 4 minuti di recupero mentre Nocciolini prova la botta col sinistro, blocca Poluzzi.

45′ + 4 Proprio prima del fischio finale occasione per Fink e Nobile risponde alla grande. Finisce 0-0 a Bolzano fra Samb e Sudtirol.

