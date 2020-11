Tutti gli aggiornamenti odierni sull’epidemia coronavirus Covid-19 nelle Marche

ORE 18.15

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore si sono verificati quattro decessi. Presso l’ospedale di Ascoli Piceno è deceduto un signore di 87 anni residente a Castel di Lama (Ascoli Piceno). All’ospedale di Fabriano si è verificato il decesso di una signora di 43 anni residente a Fabriano (Ancona). Presso l’ospedale di Fermo è deceduta una signora di 93 anni residente a Fermo. All’Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro si è verificato il decesso di un signore di 86 anni residente a Fano (Pesaro Urbino). Tutti presentavano patologie pregresse.

ORE 16 Ancora un aumento deciso dei ricoverati per Covid-19 nel sistema sanitario regionale. Nonostante una flessione dei ricoveri in terapia intensiva (oggi 42, ieri 47), compensato però da un consistente aumento dei ricoveri in terapia semi-intensiva (96 oggi, 72 ieri) e dei ricoveri “normali” (oggi 231, ieri 203). Segno probabile di un ingresso di nuovi malati dopo l’elevato numero di contagiati negli ultimi giorni.

A questi numeri si aggiungono 105 “ospiti in strutture territoriali”: malati non gravi che dopo la dimissione dagli ospedali trascorrono in strutture apposite la fine della quarantena o il pieno recupero fisico: 47 nella Rsa di Campofilone, 20 nella Rsa di Chiaravalle, 38 nella Rsa di Galantara.

ORE 9 Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3024 tamponi: 1934 nel percorso nuove diagnosi e 1090 nel percorso guariti.

I positivi sono 683 nel percorso nuove diagnosi (176 nella provincia di Macerata, 177 nella provincia di Ancona, 65 nella provincia di Pesaro-Urbino, 160 nella provincia di Fermo, 82 nella provincia di Ascoli Piceno e 23 da fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (86 casi rilevati), contatti in setting domestico (167 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (187 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (14 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/divertimento (41 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (8 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo (16 casi rilevati), screening percorso sanitario (8 casi rilevati) e 2 rientri da altre regioni. Per altri 154 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

