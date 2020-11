Il team in testa alla Sezione conta alcuni Consiglieri già all’attivo nel precedente mandato, oltre a nuovi componenti e ad alcuni under 40.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Dott.ssa Adele Mattioli è stata riconfermata Presidente della Sezione di San Benedetto del Tronto della Lega Navale Italiana. Il nuovo team in testa alla Sezione conta alcuni Consiglieri già all’attivo nel precedente mandato, oltre a nuovi componenti e ad alcuni under 40.

“Sono molto felice di essere stata riconfermata” – afferma il Presidente – “ci sono alcuni progetti importanti in corso d’opera, ai quali ho preso parte sin dal loro inizio. Li ho seguiti lungo il loro sviluppo e sono felice di avere l’opportunità di portarli a termine prima di passare il testimone”.

Non erano presenti altre liste in sede di voto, ma è necessario che i Soci confermino la lista anche in mancanza di altri candidati, altrimenti si va nuovamente ai seggi. La quasi totalità dei Soci votanti ha dimostrato fiducia nella gestione degli ultimi due mandati e il Consiglio ha accolto questo risultato con orgoglio.

“Questo ultimo anno ha messo a dura prova gli enti sportivi e, ancora, le difficoltà legate al Coronavirus rendono la gestione e la pratica sportiva molto articolate e complesse. La rinuncia a molti eventi, tuttavia, non ha fiaccato lo spirito della nostra Associazione. Nell’attesa di tempi migliori ci impegniamo al massimo per dare la possibilità ai nostri Soci, e ai nostri giovani atleti, di vivere al meglio le discipline nautiche, di cui siamo sostenitori e attivi praticanti” – prosegue Adele Mattioli.

Con l’auspicio di ottenere un buon risultato sia sotto il profilo associativo che sotto il profilo umano il Consiglio Direttivo si ripropone di fare del proprio meglio e di portare avanti con impegno e dedizione questa splendida realtà che è la Lega Navale Italiana di San Benedetto del Tronto.

I componenti del Consiglio neoeletto:

Mattioli Adele, Presidente

Fede Fausto, Vice Presidente

Pandolfi Anna Maria, Consigliere

Sulpizi Gino, Consigliere

D’Angelo Giuseppe, Consigliere

Aricò Francesco Lorenzo, Consigliere

Macci Luigi, Consigliere

Marinucci Tonino, Consigliere

Sgattoni Chiara, Consigliere

Vitelli Adamino, Consigliere supplente

Di Bonaventure Camilla, Consigliere supplente

Pesci Andrea, Consigliere supplente

Revisori dei Conti

Marini Doriana, Presidente

De Falco Riccardo

Ortenzi Pietro

Meco Francesco, supplente

Probiviri

Arina Sonia, Presidente

Troiani Maurizio

Di Gaetano Berardo

Terzaghi Sandro, supplente

