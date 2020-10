MONTEPRANDONE – Scontro nel primo pomeriggio del 31 ottobre sull’Ascoli-Mare.

Incidente stradale sulla Superstrada all’altezza di Centobuchi in direzione San Benedetto.

Sul posto mezzi di soccorso e la Polizia Stradale.

Allertata anche l’eliambulanza che atterrerà nei paraggi.

Secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di un sinistro autonomo e una persona sarebbe stata portata al Torrette di Ancona.

Traffico bloccato in entrambi i sensi per facilitare interventi.

AGGIORNAMENTI Un 26enne residente nel Teramano, di origine straniera, è stato trasportato al Torrette di Ancona in eliambulanza per ulteriori cure mediche e accertamenti. Era da solo a bordo di una Peugeot. Rilievi in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale di Ascoli. Il transito sulla Superstrada è stato riabilitato alle 15.20.

