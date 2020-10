Non solo buon cibo e vino, ma anche musica, arte ed emozioni per vivere in modo nuovo la tavola di casa. Questa è La Box, e commerce di esperienze enogastronomiche nato dalla sinergia tra Laura Di Pietrantonio chef, produttori e operatori turistici del territorio.

Gli eventi sono fermi. La ristorazione in difficoltà e con lei il comparto agroalimentare di qualità. Di necessità virtù, da qui nasce La Box: un nuovo modo di pensare la tavola di casa, coccolati da eccellenze enogastronomiche, suggestioni sensoriali e piccole sorprese. Un e-commerce innovativo che vende “eventi in scatola” declinati in esperienze degustative di qualità.

“Tutto nasce dalla necessità di reinventarsi in un momento come questo” – spiega Laura Di Pietrantonio, ideatrice del progetto – “così abbiamo pensato di raccogliere le emozioni di una serata speciale in un cofanetto da spedire sul territorio nazionale ed europeo. Attraverso La Box raccontiamo le tradizioni del Piceno, i ristoranti e la gastronomia continuando unendolo in percorsi sensoriali divertenti. Un modo anche per coltivare l’interesse turistico per la destinazione fare networking tra chef, piccoli produttori e realtà artigianali di comparti differenti”.

Con la Box vi capiterà di passeggiare tra le strade di Grottammare, ripercorrendo con la mente le atmosfere della fiera di San Martino, in un percorso gustativo che dai boccolotti al castrato arriva allo shopping. Oppure di scoprire che in casa si può mangiare una pizza buona come appena sfornata, grazie alla Pizza Box studiata in collaborazione con il pizzaiolo Mirko Petracci (La Scaletta). Sono molte le idee in cantiere a cui Laura Di Pietrantonio e il suo staff stanno lavorando trasponendo il metodo dell’organizzazione di eventi in un campo del tutto nuovo come l’e-commerce.

Tutte le informazioni sul progetto La Box su www.la-box.shop

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.