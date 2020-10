PORTO SANT’ELPIDIO – Controlli dei carabinieri del Comando Provinciale di Fermo in questi giorni.

A Porto Sant’Elpidio i militari locali hanno denunciato, per ricettazione, un 31enne di origine nordafricana.

Dal Comando, in una nota stampa, diffusa il 30 ottobre, dichiarano: “L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine del Maceratese, è stato trovato in possesso di un giubbetto di pelle e uno zaino risultati rubati dagli accertamenti compiuti. Aveva anche una catena per le bici”.

Dall’Arma fermana proseguono: “Il valore della merce rinvenuta, e sequestrata, è di 500 euro e sono in corso indagini per risalire alla provenienza. Il 31enne è stato denunciato per ricettazione”.

