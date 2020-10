ACQUAVIVA PICENA – Di seguito una nota del Comune di Acquaviva Picena e del sindaco Pierpaolo Rosetti diffusa il 29

ottobre.

Gli Uffici comunali, visti gli esiti negativi delle verifiche sanitarie, riapriranno regolarmente nella giornata di domani venerdì 30 ottobre 2020.

Al momento i casi di positività segnalati nel nostro territorio sono 10.

Si richiama l’attenzione al rispetto delle norme igieniche, in particolare all’utilizzo della mascherina, al distanziamento e alla igiene delle mani, nonché al rispetto delle prescrizioni dell’ultimo Dpcm.

Per quanto concerne l’accesso al civico cimitero, al momento non sono previste restrizioni, nelle giornate di sabato e domenica sarà previsto un unico punto di ingresso e uscita, dal parcheggio principale, sottoposto a sorveglianza al fine di evitare assembramenti che comporterebbero la necessità di adottare tutte le misure del caso per ripristinare una situazione di normalità.

