DEDICATO A TE – Anche in questi tempi del Coronavirus un giovane ragazzo, sfidando tutte le avversità del caso e superando i divieti imposti della pandemia ha raggiunto il suo grande obiettivo, il sogno di diventare ingegnere Meccanico!

“Siamo fieri e orgogliosi di lui – raccontano i genitori – perché ha trovato la forza e il coraggio di affrontare tutto pur di laurearsi”.

Così la famiglia racconta tutta la loro gioia per la meta raggiunta da Flavio Fanizzi, per essersi recentemente laureato in Ingegneria Meccanica con 110 e Lode presso l’Università Politecnica delle Marche di Ancona e festeggiare tutti insieme questo importantissimo traguardo con la mamma Palma, il papà Mino e suo fratello Valerio. Congratulazioni

