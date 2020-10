SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ in corso la conferenza stampa di Mauro Zironelli, nuovo allenatore della Samb. Queste le sue prime parole:

“Ho già iniziato a lavorare per inculcare un certo tipo di atteggiamento. Il calendario non lo guardo, fortunatamente non ci sono subito turni infrasettimanali e lavoreremo soprattutto a livello tattico. Cercheremo di intervenire in tutti gli aspetti del campo.

Un

Mi sembra che hanno lavorato bene sotto l’aspetto fisico, cercheremo di lavorare su quello tattico. Sto cercando di valutare il modulo, abbiamo in rosa diverse mezzali e valuto se si può partire con la difesa a tre. Io ho sempre fatto 3-5-2 e 3-4-3 ma bisogna vedere le varie caratteristiche dei giocatori. Ci proveremo, ma noto che c’è partecipazione da parte dei giocatori. Abbiamo già provato ieri, stamattina, proveremo nel pomeriggio e domani.

Dobbiamo lavorare su qualche accorgimento difensivo.

L’under 23 non è una vera e propria squadra, non abbiamo una squadra definita perché parte della rosa è in Primavera, quindi si gioca quasi sempre in emergenza per assenze. Ad esempio qualcuno ieri è stato anche in panchina in Champions League. Non mi andava di proseguire quel tipo di esperienza, molto bella, ma dovevo fare i salti mortali per mettere insieme la squadra.

Sono andato a Modena perché lì avevo vinto due campionati, anche se la squadra ad inizio campionato non sapeva se poteva essere iscritta.

Non so se sono stato scelto perché gioco con la difesa a tre, io appena mi hanno chiamato ho detto sì subito. Io fino a martedì pomeriggio non sapevo niente, è stata una bella sorpresa e spero entusiasmante.

