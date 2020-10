Tutto il necessario per una cenetta senza pensieri racchiuso in una scatola che viaggia fino a te per portarti buon umore e buon cibo.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La fiera di San Martino? Arriva direttamente a casa tua con la box dello Chef Davide Camaioni del ristorante PostoNuovo.

La Box è disponibile in variante “classica” o “vegetariana” e contiene:

1 pacco di Boccolottoni Baldoni;

sugo tradizionale al castrato oppure nella versione vegetariana condimento zucca e zafferano

2 panini con la porchetta oppure nella versione vegetariana con cotoletta di formaggio e salsa patate e aneto e salsa cocktail affumicata;

castagne dei Monti Sibillini arrostite

i dolcetti di Ennio Cannella: fichi e agrumi ricoperti di cioccolato fondente

1 bottiglia di Vino Novello Velenosi Vini

la musica di Gianni Schiuma

qualche sorpresa che fa bene al cuore

Tutto è già pronto, dovrete solo accendere il forno per rigenerare e lessare i Boccolotti. Pochi semplici gesti per una serata all’insegna del sorriso.

La cucina della Box è a cura dello chef Davide Camaioni del Ristorante PostoNuovo (San Benedetto del Tronto).

La Box è consigliata per 2 persone… che abbiano appetito!

Per ogni Box venduta sarà devoluto un contributo di beneficenza a Laboratorio di Frontiera www.laboratoriodifrontiera.it

Prenotala entro l’8 novembre dal sito www.la-box.shop

Disponibile con ritiro in sede per la Provincia di Ascoli Piceno e comuni limitrofi oppure consegnata via corriere rapido in tutta Italia in massimo 24/48 ore.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.