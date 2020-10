L’epidemia Covid-19 sta colpendo molte persone alcune delle quali, come il giovane Giacomo Isopi, sono state ricoverate in terapia intensiva. Alle ore 21 momento di preghiera della comunità

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una serata di preghiera della comunità di San Pio X ma di tutta San Benedetto a favore di chi sta soffrendo per l’epidemia Covid-19. Prendendo spunto dalla situazione di un giovane parrocchiano, Giacomo Isopi, ricoverato in terapia intensiva al Torrette di Ancona (fortunatamente negli ultimi giorni sembra stia leggermente migliorando) la parrocchia vuole riunirsi in una serata di preghiera a favore di tutti coloro che sono colpiti dalla malattia.

Questa sera, giovedì 29 ottobre alle ore 21, si svolgerà dunque una “preghiera per Giacomo e coloro che sono in gravi condizioni di salute“.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.