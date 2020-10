PORTO SANT’ELPIDIO – Forze dell’Ordine in azione nel Fermano in questi giorni.

Un 34enne di origine nordafricana è stato denunciato dai carabinieri di Porto Sant’Elpidio.

Dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Fermo raccontano in una nota stampa diffusa il 28 ottobre: “I militari hanno sorpreso l’uomo in sella ad una bici in possesso di una macchina fotografica digitale e di un computer portatile. Gli oggetti sono risultati rubati, i legittimi proprietari avevano denunciato il furto subito poche ore prima”.

“Dopo gli accertamenti di rito, il 34enne è stato denunciato per ricettazione” concludono dall’Arma fermana.

