RIPATRANSONE – Tamponi rapidi: è questa la soluzione – forse l’unica possibile – scelta dall’istituto comprensivo di Ripatransone e al personale docente e Ata. I tamponi verranno eseguiti a partire da venerdì 30 ottobre.

I test saranno eseguiti seguendo la modalità “Drive-In” da parte di personale medico-sanitario autorizzato nonché munito dei presidi necessari e si svolgeranno presso la località “Petrella” di Ripatransone, in corrispondenza del Campo Sportivo Comunale. I conducenti delle vetture dovranno seguire le indicazioni di viabilità specificate nell’Allegato 1 (immagine nel post), osservando il senso unico che dalla Strada Provinciale n.23 “Cuprense”, in prossimità della Chiesa di Santa Maria della Petrella, conduce verso il Campo Sportivo. Non è prevista alcuna prenotazione della prestazione ma la sola presentazione spontanea del genitore con il/i figlio/i che dovrà/anno sottoporsi al prelievo (muniti di modulo).

Si ricorda che non dovranno svolgere la rilevazione coloro che:

– Hanno fatto il tampone con risultato negativo negli precedenti 10 giorni rispetto al test in questione;

– Hanno eseguito il tampone con risultato positivo;

– Hanno sintomi influenzali con febbre sopra i 37 gradi. Tali persone dovranno essere trattate dal proprio medico di base.

Di seguito, le fasce orarie definite per i prelievi:

Venerdì 30/10/2020 – Alunni della Scuola dell’Infanzia

– 15.00 – 16.45: PLESSO CENTRO STORICO

– 16.45 – 18.30: PLESSO VALTESINO

Sabato 31/10/2020 – Alunni della Scuola Primaria

– 15.00 – 16.15: Classi 1ª e 2ª

– 16.15 – 17.30: Classi 3ª e 4ª

– 17.30 – 18.30: Classe 5ª

Domenica 01/11/2020 – Alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado e Personale Docente/ATA

– 09.00 – 10.00: Classe 1ª

– 10.00 – 11.00: Classe 2ª

– 11.00 – 12.00: Classe 3ª

– 12.00 – 13.00: Personale Docente/ATA

Per maggiori dettagli https://buff.ly/3mqxk1K

