SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A poche ore dall’esonero di Paolo Montero la Samb è vicina a trovare il sostituto dell’uruguaiano per la panchina. Si tratterebbe di Mauro Zironelli. Il mister, classe 1970 nativo di Thiene in provincia di Vicenza, ha allenato negli ultimi anni il Mestre, la Juventus Under 23 e la scorsa stagione è stato mister del Modena prima di essere sostituito dopo 16 giornate con Mignani, proprio il mister che con la vittoria per 2-0 di domenica al Riviera ha sancito il destino di Montero.

Per Zironelli pronto un contratto fino al prossimo giugno.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.