GIULIANOVA – “I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Giulianova, nella serata di ieri, durante il consueto servizio di controllo del territorio, in pieno centro hanno notato, a passeggio, una coppia che doveva trovarsi a casa poiché ristretta agli arresti domiciliari per reati contro i patrimonio e sugli stupefacenti”.

Così in una nota stampa, diffusa il 27 ottobre, la Compagnia di Giulianova: “I due, quindi, sono stati immediatamente arrestati in flagranza di reato per evasione. Dopo le formalità di rito in caserma, i due sono stati ricondotti presso la loro abitazione, sempre agli arresti domiciliari”.

La convalida si è svolta nella mattinata odierna del 27 ottobre.

