Dalla homepage del sito comunale www.comunesbt.it è possibile consultare i calendari di prenotazione per il rilascio della carta di identità elettronica e di certificazioni

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ online a San Benedetto un nuovo sistema per la prenotazione degli appuntamenti con i servizi anagrafici che costituisce ora la modalità per accedere agli sportelli.

Dalla homepage del sito comunale www.comunesbt.it è possibile consultare i calendari di prenotazione per il rilascio della carta di identità elettronica e di certificazioni. Sulla base delle disponibilità, inserendo i propri dati nella data e nell’ora desiderate, si riceve conferma dell’appuntamento, anche per posta elettronica per chi possiede un indirizzo.

E’ importante ricordare che in base al cosiddetto “Decreto Semplificazioni” anche i privati sono tenuti ad accettare le autocertificazioni e quindi, in molti casi, il certificato non serve più.Per ulteriori informazioni si possono contattare i seguenti numeri telefonici: 0735 794560 /794502

