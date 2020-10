SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ stato installato all’ingresso del Municipio di viale de Gasperi a San Benedetto il primo dei 10 termoscanner digitali con riconoscimento facciale acquistati dal Comune per essere installati agli ingressi degli edifici comunali a cui accede utenza esterna.

I dispositivi rilevano automaticamente la temperatura corporea e, grazie al riconoscimento facciale, sono in grado di stabilire se la persona indossa la mascherina. In caso di irregolarità, la porta di ingresso non si apre. Per uscire dal palazzo comunale bisognerà necessariamente utilizzare l’ingresso est nelle adiacenze della sala consiliare

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.