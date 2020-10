SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’epidemia coronavirus continua a rendere accidentato il percorso scolastico in tutta Italia, e non solo. A San Benedetto, mentre la scuola Bice Piacentini sarà chiusa fino a sabato prossimo (praticamente per dieci giorni consecutivi) oggi non sarà disponibile il servizio mensa per gli alunni della scuola elementare Marchegiani del Paese Alto e dell’asilo dello stesso edificio.

La decisione è stata comunicata alle famiglie questa mattina.

E’ stato comunque garantito il trasporto con scuolabus alle ore 12.50, ora di uscita dalla scuola. Poiché il servizio mensa sarà sospeso “presumibilmente fino al termine della settimana, gli alunni possono avvalersi del pasto portato da casa, sollevando l’istituto da ogni responsabilità relativa alla modalità di conservazione del cibo e alla qualità degli alimenti introdotti a scuola“, si legge nella seconda comunicazione inviata alle famiglie dalla dirigente Laura D’Ignazi.

Di seguito il primo messaggio inviato come “comunicazione urgente” dalla direzione scolastica alle famiglie.

Buongiorno,

questo Istituto è stato informato pochi minuti fa dall’ufficio competente del Comune che, a causa di contagio da Sarscov2 di un operatore della mensa, il servizio è temporaneamente sospeso, quindi l’uscita degli alunni avverrà alle ore 12:50.

Stiamo verificando con gli uffici competenti se sarà disponibile il servizio trasporto per gli alunni che usufruiscono dell’ orario completo alla scuola dell’infanzia e del tempo pieno alla scuola primaria.

Sarà nostra cura informarvi appena la notizia sarà resa nota dal comune.

