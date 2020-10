GROTTAMMARE – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22 di giovedì 29 alle 6 di venerdì 30 ottobre, sarà chiusa la stazione di Grottammare, in uscita per chi proviene da Bari/Pescara.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di San Benedetto del Tronto.

