Apprezzamenti per il regista cuprense nel festival del capoluogo piemontese

TORINO- Il View Fest di Torino, uno dei maggiori eventi per ciò che concerne i film di animazione, si lascia incantare da Cupra Marittima.

Sabato 17 ottobre il regista e sceneggiatore Giacomo Mora, accompagnato da una piccola parte del suo team, è stato ospite al view-fest per presentare il suo progetto di animazione ambientato a Cupra Marittima, sua città natale. “Breath” il nome del progetto di Giacomo Mora, opera che come testimonia David Tart in video conferenza da Los Angeles tocca tematiche importanti: si tratta di un film sulla vera storia di Francesco Brutti, venuto a mancare a causa di una malformazione cardiaca all’età di 20 anni.

L’idea nasce in seno alla neonata associazione “dare vita ad un idea-odv”. Al View fest di Torino erano presenti curiosi ed esperti del settore. Per seguire gli sviluppi del film sarà a breve disponibile il sito web www.breathshortfilm.comwww.darevitadunideaodv.com.

