Gli emiliani vincono a San Benedetto a oltre 60 anni di distanza dall’ultima volta. Decidono i gol di Spagnoli e Muroni nella ripresa. Samb in calo vistoso dopo un buon primo tempo. Non incidono i cambi

Samb-Modena, 7^ giornata del Girone B Serie C 2020-21 | Stadio Riviera delle Palme di San Benedetto ore 15,00

Foto Andrea Costantini

Le formazioni:

Samb (4-3-2-1) Nobile; Lavilla(29′ st Scrugli), D’Ambrosio, Di Pasquale, Liporace; Shaka Mawuli, Angiulli, Masini(19′ st Malotti); Bacio Terracino (40′ pt Nocciolini), Botta; Maxi Lopez (29′ st Lescano) A disp. Laborda, Biondi, Occhiato, Nocciolini, Malotti, D’Angelo, Serafino, Scrugli, De Goicoechea, De Ciancio, Lescano Allenatore: Paolo Montero

Modena (4-3-1-2) Gagno; Bearzotti, Ingegneri, Zaro, Varutti; Prezioso(18′ st Laurenti), Gerli, Castiglia(8′ st Davì); Sodinha(8’st Muroni); Spagnoli(37′ st Milesi), Scappini( 18′ st Monachello) A disp.: Narciso, Chiossi, Mignanelli, Pergreffi, Laurenti, Stefanelli, Milesi, Davì, Muroni, Abiuso, Monachello Allenatore: Michele Mignani

Arbitro: Mattia Caldera di Como (Garzelli/Santi). Quarto uomo: Andrea Ancora di Roma 1

Note: 833 spettatori paganti per un incasso di 16546 euro.

Marcatori: 23′ st Spagnoli(M), 39′ st Muroni(M)

Ammoniti: Liporace(S), Gerli(M), Mawuli (S)

Espulsi:

Angoli: 3-5

DIRETTA

PRIMO TEMPO

Striscione esposto nei distinti per Giacomo, tifoso rossoblu, ricoverato ad Ancona per alcune complicazioni dovute al Covid

1′ Samb che schiera Liporace di nuovo titolare a sinistra mentre Lavilla prende il posto di Scriigli. A centrocampo dal 1′ Masini al posto di D’Angelo. Davanti Montero opta per il doppio trequartista: Botta e Bacio agiranno alle spalle di Maxi Lopez.

2′ Prova il tiro Shaka dopo una bella iniziativa di Masini, tentativo respinto.

5′ Sodinha prova a smuovere qualcosa davanti per gli ospiti, pallone dentro allontanato da D’Ambrosio, arriva Castiglia che ci prova: alto.

12′ Nobile esce in presa su un cross e rilancia l’azione: Bacio allarga per Botta a destra, dribbling dell’argentino che entra in area e mette in mezzo ancora per Bacio ma allontana la difesa canarina.

18′ Gran palla in profondità di Botta per Bacio Terracino che prova il lob: di poco fuori misura, occasione Samb!

20′ Cross di Varutti in mezzo, Spagnoli è solo in area ma il colpo di testa è debole e Nobile blocca senza problemi.

21′ Gran tiro di Angiulli da fuori: fuori di poco!

23′ Punizione dai 30 metri per la Samb. Atterrato Botta.

28′ Bacio Terracino ci prova convergendo da sinistra a destra ma il suo tiro è debole e finisce fuori.

30′ Lavilla al cross, a vuoto il portiere del Modena e pallone sul palo poi di nuovo fra le braccia di Gagno! Che occasione!

31′ Sodinha ci prova col sinistro, deviato, che finisce di poco alto. Angolo per il Modena.

39′ Si fa male in un contatto in area Bacio Terracino, Samb in 10 momentaneamente.

40′ Non ce la fa Bacio, entra Nocciolini.

45′ Due minuti di recupero.

45’+2 Fine primo tempo, squadre al riposo sullo 0-0.

Il commento all’intervallo di Nazzareno Perotti

SECONDO TEMPO

1′ Ricomincia la sfida. Samb e Modena con gli stessi 11 in campo che hanno chiuso la prima frazione.

5′ Botta apre per Masini che entra in area e mette un cross teso, non ci arriva in spaccata Nocciolini.

8′ Mawuli ci prova da 30 metri dopo aver ricevuto da Botta: tiro potente ma alto.

9′ Castiglia fuori per Davì e Sodinha fuori per Muroni nel Modena.

10′ Ci prova ancora Angiulli col mancino da fuori area: pallone fuori di pochissimo!

14′ Azione prolungata della Samb che va in area tre volte con un cross, poi pallone che schizza fuori per Lavilla che prova il destro, deviato in angolo.

18′ Altro doppio cambio negli ospiti: Scappini fuori per Monachello e Prezioso fuori per Laurenti.

19′ Cambia anche Montero: fuori Masini per Malotti.

23′ Cross in mezzo del Modena, pallone deviato da Monachello che poi finisce fra i piedi di Spagnoli che porta in vantaggio il Modena. OSPITI IN VANTAGGIO: 0-1

29′ Doppio cambio Samb: dentro Lescano per Maxi e Scrugli per Lavilla.

33′ Contropiede Modena, Monachello arriva al tiro: Nobile vola in angolo!

37′ Monachello prova la penetrazione in area da sinistra poi il sinistro che Nobile manda in angolo. Intanto dentro Milesi per Spagnoli.

39′ 2-0 DEL MODENA. Muroni penetra con una bella azione fino alla trequarti, poi sinistro sul secondo palo dove Nobile non arriva: raddoppio Modena.

43′ Giallo a Mawuli che mostra nervosismo in mezzo al campo entrnado duro su un avversario.

45′ 4 minuti di recupero.

45′ + 1 Ci prova Mawuli con un corss in mezzo dalla destra ma la misura è sbagliata.

45′ + 3 Ultima occasione per la Samb con una punizone di Botta dalla linea di fondo, pallone respinto: poi ci prova pure Angiulli, respinto anche lui.

45′ + 4 Finisce qui: Modena batte Samb 2-0 al Riviera con gol di Spagnoli e Muroni. Rossoblu pericolosi nel primo tempo ma in calo vistoso nella ripresa: i cambi non incidono.

