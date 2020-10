“La didattica in presenza resta sospesa solo per gli alunni delle classi dove si sono verificati i casi di contagio che dovranno restare in quarantena fiduciaria per 14 giorni” afferma il sindaco Loggi

MONTEPRANDONE – Nota del Sindaco di Monteprandone, Sergio Loggi, diffusa e giunta in redazione nella mattinata del 25 ottobre.

Domani riaprono le scuole di via Borgo da Monte e via Benedetto Croce. Gli edifici sono stati sanificati e igienizzati nei giorni scorsi.

La decisione è stata concordata con la Dirigente Scolastica e il Direttore del Dipartimento di Igiene e Sanità pubblica dell’Asur-Area Vasta 5.

La didattica in presenza resta sospesa solo per gli alunni delle classi dove si sono verificati i casi di contagio che dovranno restare in quarantena fiduciaria per 14 giorni, salvo diverse disposizioni dell’Autorità sanitaria, in attesa di effettuare i tamponi.

Sarà direttamente l’Asur a contattare le famiglie dei bambini coinvolti per sottoporli al tampone.

