ORE 19 Emergenza Coronavirus, ad Ascoli Piceno un numero per la cittadinanza

ORE 18.30 Stangoni: “Le nuove misure anti-Covid distruggono economia nelle zone del sisma e favoriscono spopolamento”

ORE 18 AGGIORNAMENTI SERVIZIO SANITÀ MARCHE

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore presso l’ospedale di Fermo si è verificato il decesso di un signore di 88 anni residente a Ripatransone (Ascoli Piceno) che presentava patologie pregresse.

Di seguito il terzo report di giornata Arancio 25102020 ore 18

ORE 17.30 Martinsicuro, sospese attività sezione II A scuola infanzia Asilo via Moro e sezioni 4 e 5 anni infanzia paritaria via Strabone

ORE 17 “Piscine, palestre e locali chiusi? Perplessi per scelta”. Acquaroli al Governo: “Sostegno per attività”

ORE 16.30 Acquaroli: “Crescita del contagio, prevalente di asintomatici. Situazione sotto controllo nelle strutture ospedaliere”

ORE 16 AGGIORNAMENTI SERVIZIO SANITÀ MARCHE

227 ricoverati in totale nelle Marche.

Di seguito il secondo report di giornata Gialla 25102020 ore 12

ORE 12.30 SEMI-LOCKDOWN ITALIA Ecco il decreto. Bar e ristoranti chiusi alle 18, chiuse palestre e piscine, sospesi sport di contatto

ORE 11 Monteprandone: riaprono le scuole di via Borgo da Monte e via Benedetto Croce a Centobuchi

ORE 10.30 Castel di Lama, scuola di via Adige riapre il 26 ottobre. Bochicchio: “Tranne per le classi entrate in contatto con docente positivo”

ORE 10 AGGIORNAMENTI SERVIZIO SANITÀ MARCHE

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 3387 tamponi: 2392 nel percorso nuove diagnosi e 995 nel percorso guariti.

Servizio Sanità: “I positivi sono 521 nel percorso nuove diagnosi: 133 in provincia di Macerata, 121 in provincia di Ancona, 32 in provincia di Pesaro Urbino, 93 in provincia di Fermo, 138 in provincia di Ascoli Piceno e 4 fuori regione”.

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (84 casi rilevati), contatti in setting domestico (118 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (131 casi rilevati), 9 casi registrati nel setting lavorativo, 1 rientro dall’Albania, contatti in ambiente di vita/divertimento (14 casi rilevati), 5 casi rilevati nel setting assistenziale, contatti in setting scolastico/formativo (22 casi) e 5 casi riscontrati nello screening realizzato in ambito sanitario. Di 132 casi si stanno effettuando le indagini epidemiologiche.

Di seguito il primo report di giornata BLU 25102020 ore 9 revAS

