In questo momento è in corso un incontro tra il Consiglio dei Ministri, la Conferenza delle Regioni e il Consiglio Tecnico-Scientifico in merito alle misure da prendere per ridurre la diffusione dell’epidemia coronavirus che ha raggiunto quest’oggi, sabato 24 ottobre, il record assoluto in Italia con quasi 20 mila contagi in 24 ore.

Secondo un’anticipazione dell’Huffington Post, si prevede la chiusura di bar e ristoranti alle ore 18, con sospensione delle attività di palestre, piscine, cinema, teatri. La Didattica Integrata a Distanza verrà estesa al 75% delle lezioni delle scuole superiori mantenendo integre le lezioni alle elementari e alle medie. Vietate le feste in luoghi al chiuso o all’aperto, comprese quelle legate a cerimonie religiose e civili, oltre alle saghe e alle fiere.

Tuttavia per una ufficialità occorrerà attendere la serata quando sembra sia attesa una comunicazione in merito del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

