PORTO SANT’ELPIDIO – Forze dell’Ordine in azione, in questi giorni, nel Fermano.

A Porto Sant’Elpidio i carabinieri locali hanno denunciato un uomo di origine nordafricana.

Dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Fermo affermano in una nota stampa il 24 ottobre: “L’uomo, senza fissa dimora, era stato fermato per un controllo dai militari ma ha tentato la fuga. E’ stato immediatamente bloccato e sottoposto ad accertamenti dove è saltato fuori che era in Italia senza regolare permesso”.

Dall’Arma fermana concludono: “Inevitabile, quindi, il deferimento per ingresso illegale nello Stato Italiano”.

