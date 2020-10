MONTEPRANDONE – Di seguito una nota del sindaco di Monteprandone, Sergio Loggi, giunta in redazione nella mattinata del 24 ottobre.

In linea con i dati regionali e provinciali, nel nostro territorio stiamo assistendo ad un aumento dei casi di contagio.

Ad oggi ci sono 43 cittadini di Monteprandone in quarantena, di cui 23 risultano essere positivi. A tutti loro va un abbraccio virtuale e l’incoraggiamento della nostra comunità nell’affrontare questo momento di difficoltà.

Sono numeri più elevati rispetto ad un mese fa e, visto l’innalzamento verticale della crescita dei contagi sia a livello nazionale sia a livello regionale, siamo consapevoli che potrebbero ancora salire.

Abbiamo di fronte settimane molto difficili, per questo il nostro senso responsabilità e i comportamenti corretti devono prevalere.

Cerchiamo di alzare il livello di guardia: in famiglia, con gli amici, nei luoghi di lavoro. Prestiamo maggiore attenzione ai nostri comportamenti, in particolare nei luoghi di svago pomeridiani frequentati dai nostri ragazzi e in quelli in cui abitualmente viviamo noi adulti.

