CAMPLI- “Transitava per una frazione di Campli a bordo della propria autovettura, quando, incrociando una pattuglia dei Carabinieri del luogo, ha accennato una breve fuga nel tentativo di seminare i militari, ma è stato bloccato ed identificato un 22enne del posto e nel corso della perquisizione personale è stato trovato in possesso di poco meno di un grammo di marijuana”.

Ciò afferma la Compagnia dei Carabinieri di Alba Adriatica in una nota stampa diffusa il 24 ottobre: “La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire ulteriori grammi tre circa del medesimo stupefacente, suddivisa in dosi ed un quartino di hashish, nonché un coltello del genere proibito ed un bilancino elettronico, oltre a materiale idoneo per il confezionamento dello stupefacente”.

“Il giovane è stato segnalato alla Prefettura di Teramo per uso non terapeutico di stupefacenti” concludono dall’Arma abruzzese.

