Per l’Area Vasta provinciale ci sono stati 247 positivi nelle ultime 24 nel Piceno; per il Servizio Sanitario Regionale sono stati 24

ORE 18 AGGIORNAMENTI SERVIZIO SANITA’ MARCHE

Nelle ultime 24 ore presso l’ospedale di San Benedetto del Tronto si è verificato il decesso di un signore di 81 anni residente a Monteprandone (Ascoli Piceno) mentre presso l’ospedale di Fermo si è verificato il decesso di una signora di 85 anni residente a Venarotta (Ascoli Piceno). Entrambi presentavano patologie pregresse.

ORE 16 AGGIORNAMENTI SERVIZIO SANITÀ MARCHE

203 ricoverati in totale nelle Marche.

ORE 14.30 Ospedali Ascoli e San Benedetto, “sospese le operazioni ordinarie e day surgery”

ORE 13 Monteprandone, Loggi: “43 cittadini in quarantena di cui 23 positivi al Covid. Prestiamo attenzione”

ORE 12.30 Covid-19, scuola “Bice Piacentini” chiusa anche la settimana prossima

Di seguito gli aggiornamenti del Servizio Sanità Marche in merito all’epidemia Covid-19 nella Regione Marche. Tuttavia facciamo notare l’enorme differenza rispetto ai dati comunicati poco fa (mail ricevuta alle ore 10.01, mentre i dati regionali ci sono stati comunicati alle 10.50) dall’Area Vasta 5: “L’ Area Vasta 5 comunica che nella giornata del 23 ottobre sono stati rilevati 247 nuovi casi di positività al Sars-Cov-2 nel Piceno“.

Si tratta di grandi divergenze e crediamo sia il caso che le due fonti di informazione primaria si coordino per fornire dati omogenei.

Queste differenze si registrarono anche in occasione della “prima onda” del Covid-19, tuttavia non in maniera così esagerata (p.p.f.)

ORE 10.30 AGGIORNAMENTI SERVIZIO SANITÀ MARCHE

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2713 tamponi: 1621 nel percorso nuove diagnosi e 1092 nel percorso guariti. I positivi sono 274 nel percorso nuove diagnosi: 57 in provincia di Macerata, 123 in provincia di Ancona, 32 in provincia di Pesaro Urbino, 37 in provincia di Fermo, 24 in provincia di Ascoli Piceno e 1 fuori regione.

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (41 casi rilevati), contatti in setting domestico (74 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (64 casi rilevati), 8 casi registrati nel setting lavorativo, contatti in ambiente di vita/divertimento (15 casi rilevati), 3 casi rilevati nel setting assistenziale, contatti in setting scolastico/formativo (10 casi) e 4 casi riscontrati nello screening realizzato in ambito sanitario.

Di 55 casi si stanno effettuando le indagini epidemiologiche.

ORE 10 Area Vasta 5-Sisp: “247 casi nel Piceno nelle ultime 24 ore. 1083 gli attualmente positivi”

