GIULIANOVA – “I due autori della violenta aggressione avvenuta, lo scorso agosto, ai danni di una coppia che gestisce un pub a Giulianova, in seguito alle indagini dei militari del locale Nucleo Operativo, sono stati individuati e denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo”.

Così in una nota stampa diffusa il 23 ottobre la Compagnia dei Carabinieri di Teramo: “Nel pestaggio rimase coinvolto un ragazzino, figlio della coppia, che coi genitori finì in ospedale per le lesioni riportate”.

“I due aggressori, entrambi giuliesi di 34 anni, ora dovranno rispondere del reato di lesioni personali aggravate” concludono dall’Arma abruzzese.

