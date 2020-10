SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Sambenedettese Calcio sposa la causa della lotta alla polio combattuta dal Rotary e domenica, in occasione della gara casalinga contro il Modena, i cartelloni luminosi del “Riviera delle Palme” prenderanno i colori di una maratona virtuale che per 48 ore attraverserà i campi di serie B e quelli della Lega Pro.

Il presidente rossoblu Domenico Serafino, questa mattina, ha infatti ricevuto allo stadio la visita del Governatore del distretto 2090 del Rotary Rossella Piccirilli accompagnata dal presidente del Club di San Benedetto del Tronto Piero Ristori, quello del club San Benedetto del Tronto Nord Marco Strozzieri e dall’assistente del Governatore Gabriella Ceneri.

Il Governatore ha parlato a lungo con il presidente Serafino delle finalità del progetto “End Polio Now”, la campagna internazionale portata avanti dal Rotary che ha contribuito in maniera fondamentale ad un quasi totale azzeramento dei casi di polio in tutto il mondo. Ora il poliovirus, stando alle rilevazioni, è presente soltanto in due paesi del globo.

E la campagna continua proprio con la finalità di portare a “zero” il numero dei casi. E si mobilita anche il mondo dello sport. Nella giornata di campionato che prenderà vita tra sabato 24 e domenica 25 ottobre sui led bordocampo della Serie BKT e nei campi di Lega Pro verrà posizionato prima dell’inizio delle gare un banner con il logo “End Polio Now“.

Nel Distretto 2090, che aggrega i club Rotary e Rotaract di Abruzzo, Marche, Umbria e Molise. Sono tre gli appuntamenti da segnalare con i relativi campi di calcio coinvolti: sabato 24 ottobre alle 16.00 per l’incontro Pescara-Frosinone; domenica 25 ottobre alle ore 15 per Sambendettese-Modena, e alle 17.30 per Perugia-Vis Pesaro. Per questo motivo oggi la Governatore ha incontrato Serafino che ha garantito piena disponibilità al progetto in termini di visibilità e accoglienza per il logo e la campagna di sensibilizzazione alla causa.

Ma il 24 ottobre, giornata internazionale della Polio, segna anche l’avvio di una grande iniziativa che mette insieme attività fisica e solidarietà, finalizzata a una raccolta fondi da destinare alla campagna di eradicazione della polio. Tutto passa per una maratona virtuale, alla quale si potrà partecipare correndo, o anche solo camminando, attraverso una App da scaricare sullo smartphone per misurare i chilometri percorsi nell’arco di 14 giorni. Saranno sommati i chilometri percorsi da tutti i partecipanti, che entro il 6 novembre, ultimo giorno della Virtual Run, dovrebbero raggiungere l’obiettivo fissato di 42 mila chilometri, pari al giro del mondo e mille maratone.

Per partecipare alla gara basta iscriversi attraverso il sito www.rotarianvirtualrun.it e versare una quota di iscrizione, compresa tra 15 e 50 euro, che andrà alla Rotary Foundation per il progetto END POLIO NOW. La App può essere già scaricata su Play Store per i telefonini Android e Apple Store per gli Iphone.

Per tutti gli iscritti, la Enervit, sponsor della manifestazione, offrirà uno sconto del 40% sugli acquisti effettuati fino al 5 novembre sul portale https://www.enervit.com/shop/it_it/ digitando il codice di sconto che sarà comunicato all’atto dell’iscrizione.

Capofila del progetto sono i Distretti 2090 e 2042 ed è stato condiviso dagli altri governatori italiani. Informazioni sul sito www.rotarianvirtualrun.it.

