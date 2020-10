SANT’ELPIDIO A MARE – Forze dell’Ordine al lavoro, in questi giorni nel Fermano.

I carabinieri di Sant’Elpidio a Mare hanno eseguito un fermo.

Dal Comando Provinciale di Fermo raccontano, in una nota stampa diffusa il 23 ottobre: “Un 50enne, originario di San Benedetto, aveva violato più volte le prescrizioni previste nell’affidamento in prova, accertate dai militari, ad una comunità terapeutica e per tale motivo la magistratura di sorveglianza ha deciso la revoca dell’iniziale provvedimento e deciso per un ordine di carcerazione”.

“In carcere, a Fermo, sconterà 5 anni, 4 mesi e 20 giorni per reati in materia di stupefacenti” affermano dall’Arma fermana.

