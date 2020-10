Una troupe Rai era al Riviera delle Palme questa mattina per intervistare, tra gli altri il presidente Domenico Serafino

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una troupe Rai era al Riviera delle Palme questa mattina per intervistare, tra gli altri il presidente Domenico Serafino. Sui canali della rete nazionale, infatti, a breve andrà in onda un servizio speciale sulla Samb e sulla particolarità che sfoggia quest’anno: una folta colonia di argentini: ben nove calciatori in rosa senza contare lo stesso patron Serafino, calabrese di nascita ma argentino di adozione.

