PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO: VARIAZIONE DI BILANCIO

ORE 11 MUZI (FORZA ITALIA): Trovo pretestuoso reclamare su un singolo palo della luce caduto su 9500 punti luce esistenti in città . In questi anni ne abbiamo rinnovati mille, con Led grazie alla Cpl Concordia. Può accadere che qualche palo sfugga all’attenzione, li ho segnalati io stesso. Può sfuggire e non mi sembra straordinaria. Forza Italia voterà a favore della variazione di bilancio.

ORE 11 DI FRANCESCO (PD): Mi dispiace che non ci siano fondi per la messa in sicurezza di via Santa Lucia, compresa l’assenza di illuminazione. Sulla Tirreno-Adriatico la critica è la stessa: cerchiamo di fare in modo che si possa dare un riscontro maggiore all’indotto economico cittadino, a partire dalla presenze nelle nostre strutture alberghiere.

ORE 11.10 DE VECCHIS (RIPARTIAMO DA ZERO) Sentire un consigliere di maggioranza che dice che è normale che a San Benedetto cadano i pali della luce è scandaloso. I pali della luce si rinnovano con progetti che ripagano con il risparmio energetico l’investimento. Se ne parlava 10 anni fa e in 10 anni il comune ne ha cambiato soltanto il 10%. Quello che ha detto Muzi… ringraziamo che non abbia colpito qualcuno, perché il Fondo Rischi e Contenziosi forse non sarebbe bastato. Se cadono i pali c’è una colpa grave.

ORE 11.20 ASSESSORE ANDREA TRAINI Certo che non è normale che cadano i pali luce, ma puntualmente ogni anno vengono fatte delle variazioni di bilancio per sostituirli. Quando viene fatta la segnalazione il palo della luce viene tolto e poi ripristinato.

ORE 11.20 SINDACO PIUNTI Sulla Tirreno-Adriatico la regione mette 20 mila euro, quest’anno a causa dello spostamento a settembre e la concomitanza del riposo al Tour De France abbiamo avuto una visibilità importante. Riguardo la Valle del Forno, questa verrà asfaltata in tre tratti. Riguardo i pali della luce, ci mancherebbe altro che i pali devono cadere, Muzi voleva fare un paragone con altro, non devono cadere né sopra una macchina né sull’asfalto.

ORE 11.25 FALCO (GRUPPO MISTO) A Muzi dico che la campagna elettorale è per voi, noi siamo qui per un ruolo. Le sue affermazioni, pur se interpretate benevolmente da un sindaco che evidentemente entra nella sua mente, sono inammissibili in consiglio comunale. Io ricordo cosa diceva il sindaco in campagna elettorale: voleva una squadra che controllasse quartiere per quartiere i “lavoretti pubblici” come diceva. Il fatto che sia asfaltata Valle del Forno non è polemica, io riporto il malessere dei cittadini. Se ci scappa un ferito o un morto? “Un palo può cadere” non si può sentire consigliere Muzi.

ORE 11.30 MUZI Giusto per precisare che la nostra amministrazione ha aumentato che abbiamo investito 133 mila euro per aumentare le corse dei bus scolastiche. Non accetto che nessuno interpreti il mio intervento, io non ho detto che era normale che un palo cadesse, ho detto che la mia amministrazione si è attivata per rinnovare i pali della luce dal 2016. Ormai ho capito le tecniche oratorie degli interlocutore della minoranza, ma spero che si possa tentare un modo di fare opposizione diverso anche alla luce dei recenti risultati elettorali, senza attacchi frontali o sproloqui offensivi.

ORE 11.35 DE VECCHIS Presidente lei queste considerazioni le deve impedire, ma prima era scomparso. Non capisco: Muzi dice che è caduto un palo ed era un buon esito dopo 4 anni di amministrazione. Per voi qualsiasi “tecnica oratoria”… se cade un palo della luce per lei è normale, basta che risente il suo intervento a meno che lei non capisca quello che dice. Lei presidente ci dà il link dei collegamenti, non si fa consiglio comunale in presenza, le commissioni zero su zero, per voi viva il Covid-19, politicamente. Poi qua viene pure detto che facciamo cose per motivi elettorali. La latitanza di questa amministrazione è evidente a tutta la città , poi Muzi può dire che è normale che cadano i pali. Stare in un consiglio comunale dove non si discute di niente prima è demoralizzante. Parliamo di fatti, parlate di fatti.

PUNTO 6: 15 FAVOREVOLI 7 CONTRARI ALLA VARIAZIONE DI BILANCIO

PUNTO 8 MOZIONE MUZI: IMPIEGO BENEFICIARI REDDITO DI CITTADINANZA IN LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI

ORE 12.30 VOTO MOZIONE: 23 favorevoli e un’astensione (Flavia Mandrelli, Articolo 1).

PUNTO 9 MOZIONE EMIDIO DEL ZOMPO (LEGA) IN MERITO AI PESCATORI ITALIANI SEQUESTRATI IN LIBIA

ORE 13 VOTO MOZIONEÂ 22 FAVOREVOLI

PUNTO 10 MOZIONE ROSARIA FALCO-MARCO CURZI: OGGETTO PROVINCIA NOME ASCOLI-SAN BENEDETTO. Qui il testo

ORE 13.15 BALLONI (fdi) La chiesa che è una istituzione più statica ha già provveduto a mettere il nome di San Benedetto nella diocesi. Ascoli ha una storia millenaria che va rispettata, ma sarebbe ottimo fondere la brezza marina con i Sibillini. Credo la mozione sia degna di grande attenzione. Lasciando perdere le questioni del campanilismo. Dobbiamo ragionarci bene per rilanciare il territorio nella sua completezza senza frammentarlo.

ORE 13.20 DI FRANCESCO Condivido il pensiero della mozione e credo sia giunto il momento di fare uno scatto in avanti. Ovvio che questa nuova provincia non avrà tempi rapidi, ma mi preme che si punta alla redistribuzione dei servizi tra entroterra e costa per ridurre i costi.

PIGNOTTI (FORZA ITALIA) Condivido la mozione anche se voglio chiarire, bisognava fare la mozione vent’anni fa ma il punto è un altro. Se approveremo questa mozione voglio dare valore a quello che votiamo, le mozioni una volta votate devono portare avanti lo spirito del consiglio comunale. Poiché questa è una denominazione importante. Se noi chiediamo di mettere il nome di San Benedetto al fianco a quello di Ascoli, dobbiamo decidere anche cosa vogliamo nel nostro territorio, simile a quello fatto dal Comune di Ascoli, anche grazie al nostro supporto, nel portare la Sovrintendenza Marche Sud ad Ascoli anziché a Fermo.

ORE 13.30 PIUNTI Tutte le posizioni convergono sul tema che l’unione fa la forza. Vissi da amministratore provinciale la divisione con la provincia di Fermo. Dopo l’addio di Fermo San Benedetto l’ha fatta da padrona, perché siamo un territorio dinamico. Non dobbiamo né essere né apparire campanilistici, dobbiamo parlare prima di tutto con Ascoli, perché il vantaggio per prima cosa è il loro. Se negli anni abbiamo perso servizi come il Tribunale deve essere motivo di dibattito affinché si ritorni ad essere un territorio che offra questi servizi equamente. Dobbiamo inevitabilmente coinvolgere gli altri comuni. Non nascondo la mia mortificazione all’Anci quando sento parlare di città capoluogo o oltre i 50 mila abitanti che in quanto tali ottengono più risorse.

La mia proposta è quella di organizzare un gruppo di lavoro: chi fa cosa, parlare prima di tutto con Ascoli perché non vogliamo fare prove muscolari ma fare in modo che si possa condividere le opportunità coi comuni vicini.

