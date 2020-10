Qui le notizie di ieri, 22 ottobre

ORE 21 Covid Center riapre il 24 ottobre: “Pronti ad accogliere i primi pazienti ricoverati in altri ospedali”

ORE 20.30 Covid-19, due positivi alla scuola di via Benedetto Croce a Centobuchi: “Plesso chiuso il 24 ottobre, didattica a distanza”

ORE 20 Docente positivo al Covid, chiude la scuola primaria di via Adige a Castel di Lama per sanificazione

ORE 18.30 Scuole superiori e “seconda onda” Covid-19. Le risposte a Fermo, San Benedetto e Ascoli: “Siamo pronti”

ORE 18 AGGIORNAMENTI SERVIZIO SANITA’ MARCHE

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore presso l’ospedale di Fermo si è verificato il decesso di una signora di 91 anni residente a Lapedona (Fermo) che presentava patologie pregresse.

ORE 17.30 Rsa, la Regione Marche invia linee guida per emergenza Covid. In arrivo i Kit dei Dpi

ORE 16 Coronavirus, 234 casi in Abruzzo nelle ultime 24 ore. Due decessi, nel Teramano

ORE 15.30 AGGIORNAMENTI SERVIZIO SANITÀ MARCHE

174 ricoverati in totale nelle Marche. Tutti i dati.

ORE 13 AREA VASTA 5

Ricoverati ad Ascoli e a San Benedetto, il punto della situazione odierno dall’ente sanitario.

ORE 12.30 Controlli anti-Covid, sanzionati alcuni giovani: “Non indossavano la mascherina”

ORE 10.30 Tamponi gratuiti per tutti gli alunni dell’Ic di Ripatransone

ORE 10 AGGIORNAMENTI SERVIZIO SANITA’ MARCHE

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 4317 tamponi: 2224 nel percorso nuove diagnosi e 2093 nel percorso guariti.

Servizio Sanità: “I positivi sono 453 nel percorso nuove diagnosi: 127 in provincia di Macerata, 92 in provincia di Ancona, 42 in provincia di Pesaro Urbino, 70 in provincia di Fermo, 111 in provincia di Ascoli Piceno e 11 fuori regione”.

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (73 casi rilevati), contatti in setting domestico (97 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (116 casi rilevati), 18 casi registrati nel setting lavorativo, contatti in ambiente di vita/divertimento (21 casi rilevati), 1 rientro dalla Toscana, 3 casi rilevati nel setting assistenziale, contatti in setting scolastico/formativo (16 casi) e 5 casi riscontrati nello screening realizzato in ambito sanitario. Di 103 casi si stanno effettuando le indagini epidemiologiche.

