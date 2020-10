Nelle prossime ore si attende di sapere se, come e quando riprenderanno le lezioni, sospese al momento fino a sabato 24 ottobre

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo i casi di positività che hanno coinvolto alunni, docenti e personale della scuola elementare Bice Piacentini di via Asiago a San Benedetto, nella giornata di oggi gli studenti di alcune classi si sono sottoposti al tampone rapido all’ospedale Mazzoni di Ascoli, come richiesto dalla dirigente Laura D’Ignazi per evitare di ottenere risposte fuori tempo massimo.

In una sola classe sono risultati ben 7 alunni positivi. Gli alunni saranno sottoposti anche al tampone classico.

Nelle prossime ore si attende di sapere se, come e quando riprenderanno le lezioni, sospese al momento fino a sabato 24 ottobre.

