La partenza è stata ottima: in questa prima settimana si sono avute circa il 45% di giocate in più rispetto alla passata edizione del 2019. Prevista una estrazione finale, con premi orientati al green ed alla sostenibilità

Una gran “Voglia di Vincere”, che sta trovando soddisfazione nell’omonimo concorso a premi ideato da IGD SiiQ Spa ed organizzato da Proxima Spa, che mette in palio, per i suoi 27 centri commerciali, un montepremi significativo di oltre 630.000 euro, con un numero molto elevato di premi immediati: 250.000 euro in buoni shopping da spendere nelle gallerie commerciali e 20.000 premi di grandi marche (Lycia, Ciao, Biopoint, Amen, Ubena e Essenziale) permettendo tra i 10 ed i 15 vincitori all’ora in ogni centro commerciale interessato.

Oltre a questo, è prevista una estrazione finale, con premi orientati al green ed alla sostenibilità, in linea con la mission IGD: una Mercedes Classe A 250 Ibrida EQ Power, 27 e-bike Kalkhoff, 54 Carnet da 1.000 euro in buoni shopping da spendere nei negozi della Galleria Commerciale e 81 tablet Huawei.

Il concorso a premi, iniziato lunedì 12 ottobre per terminare domenica 1 novembre, coinvolge tra gli altri anche il Centro Commerciale Portogrande.

La partenza è stata ottima, con una risposta di partecipazione notevole da parte dei visitatori: in questa prima settimana si sono avute circa il 45% di giocate in più rispetto alla passata edizione del 2019.

Per favorire la massima partecipazione dei clienti è stata scelta una meccanica semplice e facilmente intuitiva: possono partecipare al concorso tutti coloro che effettuano, nel periodo previsto, un acquisto minimo di 10 euro nei punti vendita del Centro Commerciale.

La Società IGD afferma: “Siamo soddisfatti dei primi risultati: testimoniano sia l’attrattività del montepremi che la voglia dei visitatori di giocare presso le nostre strutture. I centri commerciali stanno gestendo l’evento in totale sicurezza grazie alla piena applicazione di tutte le misure utili a tutela sia dei visitatori che degli addetti ai lavori. I partecipanti al concorso si stanno peraltro rivelando molto diligenti nel rispettare queste misure.”

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.