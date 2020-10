FERMO – Controlli delle Forze dell’Ordine in questi giorni.

I carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno denunciato un individuo originario dell’Est Europa.

Dall’Arma raccontano in un comunicato stampa il 22 ottobre: “L’uomo era stato fermato dai militari per un controllo di routine ma per motivi ancora da accertare, prima ha rifiutato di fornire le proprie generalità e poi ha tentato la fuga”.

Dal Comando concludono: “La persona in questione è stata bloccata immediatamente ed è scattata, inevitabilmente, la denuncia per il rifiuto a fornire le proprie generalità”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.