SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il sindaco Pasqualino Piunti ha firmato un’ordinanza che autorizza l’accensione anticipata degli impianti termici a servizio degli edifici pubblici e privati di San Benedetto per il periodo che va dal 22 al 31 ottobre (altrimenti la legge non avrebbe consentito l’accensione prima del 1° novembre).

Gli impianti non possono essere accesi per più di 6 ore al giorno e la temperatura degli ambienti non deve superare i 20 gradi.

Diverse le motivazioni alla base del provvedimento: le basse temperature soprattutto di notte e alle prime ore del giorno, il lavoro in smart working molto diffuso in queste settimane, la necessità di areare spesso gli ambienti come misura di prevenzione della diffusione del contagio.

