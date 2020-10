VERONA – Era l’ex della gara. Francesco Stanco, alla Samb una stagione e mezza dal 2018 al 2019, commenta così l’1-1 fra l’Imolese e la Samb: “Non abbiamo recriminazioni per il risultato, avevamo rispetto per la Samb che giocherà per i piani alti della classifica fino alla fine secondo me: per noi è un punto importante che dà continuità alla vittoria di Fano e adesso pensiamo alla partita con la Fermana che sarà molto importante”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.