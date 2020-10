Succede tutto nella prima mezz’ora con i gol di Maxi Lopez su rigore e di Polidori per il pari dei romagnoli

6^ giornata Girone B Serie C 2020-21 |Imolese-Samb| Ore 20.45 – Stadio “Gavagnin-Nocini” di Verona

FORMAZIONI:

Imolese (3-5-2): Siano; Rinaldi, Carini, Pilati; Rondanini, Masala (33′ st Ingrosso), Torrasi, D’Alena (22′ st Alboni), Tonetto (33′ st Boccardi); Polidori (22′ st Morachioli), Stanco (37′ st Ventola). A disp.: Rossi, Ingrosso, Angeli, Sall, Ventola, Mele, Sabattini, Morachioli, Boccardi, Cerretti, Alboni, Della Giovanna. Allenatore: Roberto Cevoli

Samb (4-3-1-2): Nobile; Scrugli(1’st Lavilla), D’Ambrosio, Di Pasquale, Enrici; Shaka Mawuli (34′ st De Ciancio), Angiulli, D’Angelo (19′ st Malotti); Botta; Maxi Lopez (40′ st Lescano), Nocciolini (19′ st Bacio Terracino). A disp.: Laborda, Biondi, Occhiato, Malotti, Serafino, Bacio Terracino, Masini, Goicoechea, Lavilla, De Ciancio, Lescano, Liporace. Allenatore: Paolo Montero

Arbitro: Francesco Luciani di Roma 1. Assistenti: Marco Carrelli e Antonio Severino di Campobasso. Quarto uomo: Samuele Andreano di Prato.

Note:

Marcatori: 25′ pt Maxi Lopez rig. (S), 30′ pt Polidori (I)

Ammoniti: D’Angelo (S), Enrici (S), De Ciancio (S)

Espulsi:

Angoli: 3-1

DIRETTA

PRIMO TEMPO

2′ D’Alena ci prova dai 30 metri per l’Imolese, Nobile blocca senza problemi.

17′ Rondanini lungo a cercare l’ex della serata Stanco che fa la sponda per Polidori: il tiro dell’ex Trapani finisce altissimo.

19′ Primo angolo per l’Imolese che in questo momento sta facendo la partita. Parte Torrasi: pallone respinto dalla difesa della Samb arriva poi Stanco sul prosieguo e prova a calciare, palla ancora fuori.

21′ Rimane a terra Polidori che lamenta una scorrettezza di Botta. L’arbitro non ravvisa nulla.

23′ CALCIO DI RIGORE PER LA SAMB: Bella palla di Maxi per l’inserimento di Shaka Mawuli che viene atterrato in area: è calcio di rigore.

25′ Parte Maxi Lopez che col destro spiazza Siano. GOOOOL DELLA SAMB!

27′ Giallo a D’Angelo per un fallo a metà campo.

30′ PARI DELL’IMOLESE: D’Alena pesca Rondanini sulla destra, cross immediato e sul secondo palo c’è Polidori lasciato solo che di testa appoggia in rete: 1-1.

34′ Nocciolini prova a calciare col destro da posizione molto defilata: palla fuori abbondantemente ma tentativo coraggioso.

41′ Polidori prova il tocco in profondità per Stanco, ottima chiusura di Di Pasquale.

42′ Fallo su Enrici proiettato davanti. Punizione Samb affidata a Angiulli che scodella in mezzo ma la palla è allontanata dall’Imolese. La Samb rimane in zona offensiva ma non riesce a concludere.

44′ Imolese in contropeiede, lancio lungo per D’Alena che guadagna il secondo angolo per i suoi; allontana Scrugli sugli sviluppi.

45′ Un minuto di recupero deciso dall’arbitro.

45′ + 1 Finisce qui il primo tempo. Samb e Imolese sono sull’1-1.

SECONDO TEMPO

1′ Ricomincia la partita. Esce Scrugli ed entra Lavilla nella Samb.

6′ Punizione per la Samb. Nocciolini da 25 metri col destro: pallone alto di pochissimo!

12′ Gran giocata palla al piede di Maxi Lopez che prova a servire Botta in area, anticipato il numero 10.

15′ Giallo a Pilati che butta giù D’Angelo. Punizione dai 30 metri per la Samb.

16′ Botta sul pallone. Parte il numero 10 col sinistro ma palla che finisce alta.

18′ Giallo a Enrici nella Samb che butta giù un avversario sulla fascia destra d’attacco dei padroni di casa. Punizione per l’Imolese. Sugli sviluppi del calcio piazzato allontana la difesa rossoblu.

19′ Fuori D’Angelo per Malotti nella Samb e Nocciolini per Bacio Terracino.

22′ Fuori D’Alena e Polidori dentro Alboni e Morachioli nell’Imolese.

27′ Punizione da buona posizione per l’Imolese che la butta in area per Rinaldi sul secondo palo che di testa prova a rimetterla in mezzo: palla sballata direttamente fuori.

31′ Buona giocata a destra di Botta che crossa in mezzo per Bacio Terracino che va di testa, palla lenta che finisce in bocca al portiere dell’Imolese.

33′ Fuori Tonetto e dentro Ingrosso e fuori Masala per Boccardi nell’Imolese

34′ Anche la Samb cambia una pedina: fuori Mawuli per l’argentino De Ciancio.

37′ Subito giallo a De Ciancio mentre l’Imolese tira fuori l’ex Samb Stanco, al suo posto entra Ventola.

40′ Ultimo cambio nella Samb: esce Maxi Lopez ed entra Facundo Lescano.

45′ Concessi 4 minuti di recupero.

45′ + 4 La Samb ci prova durante il recupero portando uomini davanti ma non riesce a essere pericolosa, come d’altronde mai era riuscita a esserlo in questo secondo tempo, a eccetto di una punizione di Nocciolini. FINISCE QUI: 1 A 1 FRA SAMB E IMOLESE A VERONA.

