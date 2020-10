Sostituisce l’esonerato Donatello Zappalà. Il nuovo allenatore del Club bianco-celeste, due stagioni fa condusse la Jesina all’8° posto in Serie D Girone F, la scorsa stagione invece era stato esonerato dopo la 10a giornata dall’Anconitana in Eccellenza Marche.

PORTO D’ASCOLI-Il Porto d’Ascoli Calcio comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra al sig. Davide Ciampelli.

Giovanissimo (37 anni), una laurea in tasca insieme alla licenza A Uefa e già tante esperienze importanti in carriera: dalle giovanili del Perugia alla Serie D con la Jesina (che sotto la guida di Ciampelli giunse 8a nel Girone F nella stagione 2018/19), fino alla panchina dell’Anconitana nella scorsa stagione in Eccellenza Marche dove fu esonerato dopo la 10a giornata.

Il Porto d’Ascoli Calcio dà il benvenuto al nuovo allenatore Ciampelli, con la convinzione di intraprendere insieme un percorso ricco di soddisfazioni.

STATISTICHE PORTO D’ASCOLI:

Vittorie: una (1-2 a Montefano [Macerata] alla 2a giornata)

Pareggi: 2 (entrambi 0-0 interni: col Valdichienti Ponte alla 1a giornata e col Grottammare alla 3a)

Sconfitte: una (3-1 sul campo del Fabriano Cerreto alla 4a giornata)

Gol fatti: 3 (tutti in trasferta) con 3 diversi marcatori: De Cesare (1), Luca Rossi (1) e Matteo Sensi (1).

Gol subiti: 4 (tutti in trasferta)

Differenza reti: -1 (3-4)

Capocannonieri: Nicolò De Cesare, Luca Rossi e Matteo Sensi con una rete a testa.

Punti interni: 2 (su 2 gare interne), frutto di 2 pareggi interni.

Punti esterni: 3 (su 2 gare esterne), frutto di un successo ed un ko esterno.

Espulsioni (di giocatori): una (Lorenzo Pasqualini per doppia ammonizione alla 1a giornata)

Ammonizioni: 10.

Media inglese: -3

CALENDARIO PORTO D’ASCOLI ECCELLENZA MARCHE 2020/21:

ANDATA 2020/21– 1a Giornata, sabato 26 settembre 2020: Porto d’Ascoli-Valdichienti Ponte 0-0 (Al 90’espulso Lorenzo Pasqualini del Porto d’Ascoli per doppia ammonizione); 2a Giornata, domenica 4 ottobre: Montefano-Porto d’Ascoli 1-2 (26’De Cesare, 38’Mastronunzio [M], 69’Luca Rossi); 3a Giornata, domenica 11 ottobre: Porto d’Ascoli-Grottammare 0-0; 4a Giornata, domenica 18 ottobre: Fabriano Cerreto-Porto d’Ascoli 3-1 (12’Samuele Stortini, 32’Marengo, 45’Matteo Sensi [P.d’A.], 66’Dauti. Al 30’Nazareno Battista del Porto d’Ascoli ha fallito un rigore, parato dall’estremo locale Nicolò Santini); 5a Giornata, domenica 25 ottobre ore 14,30: Porto d’Ascoli-Atletico Ascoli; 6a Giornata, sabato 31 ottobre ore 14,30: Atletico Gallo Colbordolo-Porto d’Ascoli; 7a Giornata, domenica 8 novembre ore 14,30: Porto d’Ascoli-Urbania; 8a Giornata, domenica 15 novembre ore 14,30: Atletico Alma Urbino-Porto d’Ascoli; 9a Giornata, domenica 22 novembre ore 14:30: Porto d’Ascoli-Atletico Azzurra Colli; 10a Giornata, domenica 29 novembre ore 14:30: Biagio Nazzaro Chiaravalle-Porto d’Ascoli; 11a Giornata, domenica 6 dicembre ore 14:30: Porto d’Ascoli-Sangiustese; 12a Giornata, domenica 13 dicembre ore 14:30: Jesina-Porto d’Ascoli; 13a Giornata, domenica 20 dicembre 2020 ore 14:30: Vigor Senigallia-Porto d’Ascoli; sosta natalizia di una settimana; 14a Giornata, domenica 3 gennaio 2021 ore 14:30: Porto d’Ascoli-Forsempronese; 15a Giornata, mercoledì 6 gennaio 2021 ore 14,30: Marina-Porto d’Ascoli; 16a Giornata, domenica 10 gennaio 2021 ore 14:30: Porto d’Ascoli-San Marco Servigliano Lorese; 17a Giornata, domenica 17 gennaio 2021 ore 14:30: Anconitana-Porto d’Ascoli.

RITORNO 2021– 18a giornata, domenica 24 gennaio 2021 ore 15: Valdichienti Ponte-Porto d’Ascoli; 19a giornata, domenica 31 gennaio ore 15: Porto d’Ascoli-Montefano; 20a Giornata, domenica 7 febbraio ore 15: Grottammare-Porto d’Ascoli; 21a Giornata, domenica 14 febbraio ore 15: Porto d’Ascoli-Fabriano Cerreto; 22a Giornata, domenica 21 febbraio ore 15: Atletico Ascoli-Porto d’Ascoli; 23a Giornata, domenica 28 febbraio ore 15: Porto d’Ascoli-Atletico Gallo Colbordolo; 24a Giornata, domenica 7 marzo ore 15: Urbania-Porto d’Ascoli; 25a Giornata, domenica 14 marzo ore 15: Porto d’Ascoli-Atletico Alma Urbino; 26a Giornata, domenica 21 marzo ore 15: Atletico Azzurra Colli-Porto d’Ascoli; 27a Giornata, domenica 28 marzo ore 16: Porto d’Ascoli-Biagio Nazzaro; 28a Giornata, mercoledì 31 marzo ore 16: Sangiustese-Porto d’Ascoli; Sosta weekend Pasquale; 29a Giornata, domenica 11 aprile ore 16: Porto d’Ascoli-Jesina; 30a Giornata, domenica 18 aprile ore 16,30: Porto d’Ascoli-Vigor Senigallia; 31a Giornata, domenica 25 aprile ore 16,30: Forsempronese-Porto d’Ascoli; 32a Giornata, domenica 2 maggio ore 16,30: Porto d’Ascoli-Marina; 33a Giornata, domenica 9 maggio ore 16,30: San Marco Servigliano Lorese-Porto d’Ascoli; 34a ed ultima Giornata, domenica 16 maggio ore 16,30: Porto d’Ascoli-Anconitana.

