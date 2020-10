FERMO – Controlli delle Forze dell’Ordine nel Fermano in questi giornim

Dalla Questura di Fermo raccontano in una nota stampa diffusa il 21 ottobre: “Nel contempo personale della Volante di Polizia ha denunciato all’Autorità Giudiziaria un giovane fermano per i reati di minaccia e per il porto di un bastone telescopico con il quale aveva minacciato una coppia”.

“Intervenuti sul posto, a seguito di segnalazione telefonica giunta al numero di emergenza 113, i poliziotti ricostruivano la vicenda che si era originata da dissapori tra il denunciato e la coppia, la cui donna aveva avuto con il primo una relazione recentemente terminata – si legge nella nota stampa – Ma la vicenda non era terminata con la separazione, come riferito dal giovane, che li accusava di averlo diffamato e nel corso di una ennesima discussione aveva impugnato il bastone senza, a suo dire, l’intenzione di usarlo contro il nuovo compagno della donna”.

Dalla Questura fermana concludono: “Riportata la calma, dopo gli accertamenti svolti sul posto, il bastone è stato sequestrato e, come detto, il giovane denunciato per la minaccia aggravata e per il porto in luogo pubblico dell’oggetto atto ad offendere”.

