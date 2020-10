GROTTAMMARE – Tutta rosa la palazzina Kursaal i prossimi 24 e 25 ottobre. Così l’Amministrazione comunale di Grottammare esprime solidarietà alle donne vittime del tumore al seno e sottolinea l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce della malattia, unendo la Città di Grottammare a tante altre realtà nazionali e internazionali che hanno attivato analoghe iniziative di sensibilizzazione in questo mese di ottobre.

“Ottobre è il mese della prevenzione contro i tumori al seno – affermano Monica Pomili e Alessandra Biocca, rispettivamente alla guida degli assessorati Inclusione sociale e sostenibilità –. Vogliamo sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, illuminando di rosa il kursaal nei giorni 24 e 25 ottobre per mandare un forte messaggio di vicinanza e speranza alle 53.000 donne che in Italia ogni anno si confrontano con la malattia”.

“Abbiamo iniziato il 27 settembre – aggiungono le due esponenti della Giunta comunale -, dedicando alle donne che stanno affrontando o hanno affrontato il tumore al seno la manifestazione “Percorsi rosa”, in contemporanea con tantissime altre iniziative che hanno coinvolto 750 città in tutta Europa nell’ambito della nuova Race For The Cure Internazionale, la più grande mobilitazione europea a sostegno della lotta ai tumori del seno organizzata da Komen Italia e Think Pink Europe, percorrendo percorsi diversi per circa 360 km nel territorio di Grottammare“.

