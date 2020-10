SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ aperto il bando per accedere al beneficio della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021.

Gli studenti beneficiari devono essere residenti a San Benedetto del Tronto, frequentare la scuola secondaria di 1° grado (ex media) o secondaria di 2° Grado (ex superiore) e appartenere a famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente annua (ISEE) non sia superiore ad € 10.632,94.

Le domande di contributo dovranno essere redatte esclusivamente su modello prestampato che può essere scaricato dal sito ufficiale del Comune di San Benedetto del Tronto www.comunesbt.it alla voce “Altri bandi e avvisi” oppure ritirato presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, piano terra, o il Servizio Diritto allo Studio Trasporti Scolastici e Mense, 3° piano, del Municipio di Viale De Gasperi n. 124.

Le domande dovranno essere protocollate entro il termine perentorio del 18 NOVEMBRE 2020. L’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione della documentazione a supporto della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri.

Per informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico – tel. 0735794555 – e mail urp@comunesbt.it oppure Servizio Diritto allo Studio, Trasporti Scolastici e Mense – tel. 0735/794 573 – 415 – 432.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.