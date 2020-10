Qui le notizie di ieri, 20 ottobre

ORE 15 AGGIORNAMENTI SERVIZIO SANITÀ MARCHE

134 ricoverati in totale nelle Marche.

Di seguito il secondo report di giornata Gialla 21102020 ore 12

ORE 13.30 AREA VASTA 5

Cinque ricoverati in Terapia Intensiva al Madonna del Soccorso di San Benedetto, 4 ricoveri ordinari al Mazzoni di Ascoli

ORE 10 AGGIORNAMENTI SERVIZIO SANITÀ MARCHE

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2540 tamponi: 1486 nel percorso nuove diagnosi e 1054 nel percorso guariti.

I positivi sono 226 nel percorso nuove diagnosi: 53 in provincia di Macerata, 36 in provincia di Ancona, 26 in provincia di Pesaro Urbino, 36 in provincia di Fermo, 67 in provincia di Ascoli Piceno (n.d.r. 106 secondo Area Vasta 5-Sisp) e 8 fuori regione.

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (21 casi rilevati), contatti in setting domestico (61 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (60 casi rilevati), 5 casi registrati nel setting lavorativo, contatti in ambiente di vita/divertimento (17 casi rilevati), 4 rientri dall’estero (Romania), 2 casi rilevati nel setting assistenziale, contatti in setting scolastico/formativo (12 casi) e 3 casi riscontrati nello screening realizzato in ambito sanitario. Di 41 casi si stanno effettuando le indagini epidemiologiche.

Di seguito il primo report di giornata BLU 21102020 ore 9 revAS

Questa mattina, 21 ottobre, alle ore 12.45, presso la sede della Giunta regionale ad Ancona l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini terrà una conferenza stampa “in presenza” in merito all’ adozione di nuove misure di contenimento dell’epidemia da Covid 19 nelle Marche. L’accesso in sala avverrà nel rispetto delle misure anticovid (registrazione dei presenti e autocertificazione).

