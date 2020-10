Lo ricordiamo con una delle scenette di Natale al Borgo, in cui è stato per anni protagonista indiscusso

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Con rammarico apprendiamo della notizia della scomparsa di Adriano Aubert. Noto alle cronache per le sue recite in dialetto sambenedettese, assieme alla compagnia Ribalta Picena, che lo ha visto protagonista indiscusso per tanti anni a Natale al Borgo.

Indimenticabili le sue “scenette” in coppia con Vittoria Giuliani: lo salutiamo con uno video registrato nell’edizione di Natale al Borgo 2018, in cui, assieme a Vittoria, misero in scena “La canzone del marinaio”. Ciao Adriano.

