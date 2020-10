SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA – Sanitari in azione nel pomeriggio del 20 ottobre.

“Oggi pomeriggio, intorno alle 16, una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Nereto è intervenuta sulla Sp 2, per un incidente stradale avvenuto nel tratto della provinciale compreso tra Sant’Egidio alla Vibrata e Faraone. Nell’incidente è rimasta coinvolta una Citroen C3 diretta verso Villa Lempa – affermano in una nota stampa i pompieri del Comando Provinciale di Teramo – Giunta nei pressi di Faraone, l’auto usciva di strada mentre percorreva un tratto rettilineo ed andava a scontrarsi violentemente contro un albero a bordo strada”.

Dal Comando proseguono: “A seguito del forte impatto le lamiere dell’auto si accartocciavano intorno all’albero. Il conducente, un 54enne di Sant’Egidio alla Vibrata, benché cosciente, non riusciva ad uscire dell’auto in quanto restava bloccato con le gambe all’interno dell’abitacolo. I vigili del fuoco hanno provveduto ad estrarre l’uomo in collaborazione con il personale sanitario del 118 di Sant’Omero e hanno successivamente messo in sicurezza il mezzo incidentato”.

“Il conducente dell’auto ha riportato traumi da valutare presso l’ospedale Mazzini di Teramo, dove è stato trasportato con un’ambulanza del 118 di Sant’Omero. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Alba Adriatica per effettuare i rilievi dell’incidente” concludono i pompieri teramani.

